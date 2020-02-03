Türkiye’nin ilk bitki fabrikası

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun yıllardır gıda saklama ve soğutma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Cantek Grup, Türkiye'nin ilk bitki fabrikasını kurdu. 'Farminova' adı verilen fabrika, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, bu alanda dünyanın birçok ülkesinde çalışmalar yapan danışmanları Glenn Behrman ve Christine Zimmerman Loessl ile birlikte tanıtıldı.Karaca, topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapılan fabrikada, hiçbir zirai mücadele ilacına gerek duyulmadan doğaya ve hiçbir canlıya zarar vermeden 365 gün 24 saat üretim gerçekleştiğini söyledi. Yapay zeka ile yönetilen fabrikanın yüzde 100 Türk ürünü olduğunu belirten Karaca, ilk etapta marul, roka, tere, ıspanak, kekik, fesleğen gibi yeşil yapraklı bitkiler üretilen fabrikada ikinci etapta çilek, mantar üretimine başlanacağını kaydetti.Ardından da domates, biber, patlıcan gibi ürünlerin geleceğini belirten Can Hakan Karaca, "Avrupa'daki çalışan en büyük bitki fabrikasını kurduk. Bitki fabrikalarında, 365 gün 24 saat düzgün ve sabit fiyatlı gıda temini yapılabilir ve gıda temininde artık spekülatif fiyatlara son verilebilecek" diye konuştu. Fabrika sayesinde çölde bile üretim yapılabileceğinin altını çizen Karaca, "Günde 20 bin adet marul üretebilmek için 150 bin metrekare alana ihtiyacımız var. Oysa, 6 bin 500 metrekarelik bir bitki fabrikasında aynı üretimi yapabiliyorsunuz" dedi. Karaca, hedeflerinin bu yıl 2-5 fabrika açmak olduğunu, 5 yıl içinde yüzde 90'ı yurtdışında 100 fabrika açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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