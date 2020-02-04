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Şafak’ta yatırım var

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Şafak’ta yatırım var
KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şafak Mahallesi'ne, taziye evi yapacaklarının ve 2'nci kurs merkezini de açacaklarının müjdesini verdi. Başkan Tütüncü, Şafak Mahalle Muhtarı Metin Şimşek'i ziyaret ederek, bölgede devam eden ve yapılacak olan hizmetleri istişare etti. Kepez ilçesinin batı tarafındaki Şafak Mahallesi'ne, özel bir önem verdiklerini belirten Başkan Tütüncü, "Muhtarımız Metin Şimşek'le uyumlu, güzel bir çalışma yaparak, mahallemizin eksikliklerini bir bir gideriyoruz" dedi.

YERİ TESPİT EDİLDİ
Tütüncü, Şafak Mahallesi sakinlerinin taziye evi talep ettiğini aktararak, "Bu taleple alakalı gerekli yer tespitini muhtarımızla yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Şafak Mahallesi'ne çok hızlı bir biçimde bir taziye evi kazandırılması konusunda gerekli çalışmayı yapacağız. Bu yıl içerisinde de mahallemize taziye evini armağan edeceğiz." ifadesini kullandı. Başkan Hakan Tütüncü, muhtarlık binasının yanındaki Halk Eğitim Merkezi'nin kurslarının verildiği binayı, yeni kurslarla daha aktif hale getireceklerini kaydetti.
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Şafak’ta yatırım var
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