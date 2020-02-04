Şafak’ta yatırım var

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şafak Mahallesi'ne, taziye evi yapacaklarının ve 2'nci kurs merkezini de açacaklarının müjdesini verdi. Başkan Tütüncü, Şafak Mahalle Muhtarı Metin Şimşek'i ziyaret ederek, bölgede devam eden ve yapılacak olan hizmetleri istişare etti. Kepez ilçesinin batı tarafındaki Şafak Mahallesi'ne, özel bir önem verdiklerini belirten Başkan Tütüncü, "Muhtarımız Metin Şimşek'le uyumlu, güzel bir çalışma yaparak, mahallemizin eksikliklerini bir bir gideriyoruz" dedi.Tütüncü, Şafak Mahallesi sakinlerinin taziye evi talep ettiğini aktararak, "Bu taleple alakalı gerekli yer tespitini muhtarımızla yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Şafak Mahallesi'ne çok hızlı bir biçimde bir taziye evi kazandırılması konusunda gerekli çalışmayı yapacağız. Bu yıl içerisinde de mahallemize taziye evini armağan edeceğiz." ifadesini kullandı. Başkan Hakan Tütüncü, muhtarlık binasının yanındaki Halk Eğitim Merkezi'nin kurslarının verildiği binayı, yeni kurslarla daha aktif hale getireceklerini kaydetti.