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Her şey çocuklar için

Prof. Dr. 2019 Yılın Kadını Ödülü, ZİÇEV Antalya Şubesi Başkanı ’a verildi. Yılmaz, “Hayatımı çocuklara adadım” dedi

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Her şey çocuklar için
Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında 2015 yılında kurulan Antalya Kadın Müzesi'nin 'Prof. Dr. Jale İnan Antalya Yılın Kadını Ödül Töreni', Akra Hotels'de düzenlendi. Ödülle ilgili bilgi veren ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, "Sadece elitist değil kırsalı da dahil ederek 'bu kentte kadın var' teması altında kentimizdeki rol model kadınları belirleyip, bu kadınlara yaşarken ödül verelim istedik. Gelecek nesillere bu kadını gösterip örnek alabilirsiniz dememiz gerekiyor" dedi.

100 ÇOCUĞUN ANNESİ
Bu yıl ödülü Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz'a verdiklerini açıklayan Ege, "Çocuğunuzun sağlığında engel olmasa da engelli çocuklara annelik yapar mısınız? Antalya'da şu an 100 çocuğun annesi olan Aylin Ayaz Yılmaz'a bu ödülü vermek istedik" dedi. Ödülü, Prof. Dr. Jale İnan'ın oğlu Hüseyin İnan'dan alan Yılmaz, "Ben kendimi o çocuklara adadım" dedi.

RENKLİ ETKİNLİK
ÖDÜL töreninin ardından Yılmaz, dinleyicilere ZİÇEV'in faaliyetlerini ve projelerini aktardı. Törene, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede Antalya lezzetleri eşliğinde verilen kokteylde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası arp sanatçısı Aslıhan Güngör konuklara müzik ziyafeti sundu.

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