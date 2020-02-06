Bakan Varank’tan şenliğe davet

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Uulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 20-23 Ağustos'ta Antalya Saklıkent'te 23'üncü kez gerçekleşecek. Bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınacak olan organizasyon için katılım başvuruları 31 Mart'ta sona erecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne vatandaşları davet etti.Bakan Varank, "22 yıldır geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene ilk defa uluslararası katılımcıların da ağırlanacağı Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne bekliyoruz" ifadesini kullandı. Etkinliğe katılmak isteyenler, başvurularını internet üzerinde yapabilecek. Katılımcılar, başvurular arasından kurayla belirlenecek, şenliğe katılım ücretsiz olacak. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından geçen yıl ilk defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde düzenlenen şenliğin katılımcı sayısı önceki yıllara göre 4 kattan fazla artarak 1500'e ulaşmıştı.