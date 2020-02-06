Bisiklet kenti

luslararası Bisiklet Birliğinin (UCI)bulunan Antalya Bisiklet Turu23 ülkeden 174 sporcunun katılımıyla 20-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Akra Otel'de düzenlenen organizasyonun tanıtım toplantısında, dünyanın en iyi otellerinin Antalya'da olduğunu vurgulayarak,dedi. Küçükbakırcı, federasyon olarak 4 milyon 400 bin lisanslı sporcuya sahip olduklarını söyledi.Antalya Turu Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ise, yarışın Antalya'da üçüncü kez düzenleneceğini, bu üç yılda önemli gelişim gösterildiğini söyledi. Yarışmada İtalya, Belçika, Almanya, Bahreyn, Fas, Kamboçya başta olmak üzere 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun yarışacağını anlatan Güney,ifadelerini kullandı

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