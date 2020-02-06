Bisiklet kenti

U
luslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategorisinde
bulunan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya powered by Akra),
23 ülkeden 174 sporcunun katılımıyla 20-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Yarışlar ilk gününde Antalya- Antalya, ikinci gününde Kemer-Antalya, üçüncü gününde Aspendos- Termessos, dördüncü gününde Side-Antalya etaplarında gerçekleştirilecek.
TURİZM 12 AYA YAYILACAK
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Akra Otel'de düzenlenen organizasyonun tanıtım toplantısında, dünyanın en iyi otellerinin Antalya'da olduğunu vurgulayarak, "Antalya'da futboldan sonra bisiklet takımlarının kamp sayısında ciddi bir artış yaşanmakta. Federasyon olarak yarışlar için biz de elimizden geleni yapıyoruz"
dedi. Küçükbakırcı, federasyon olarak 4 milyon 400 bin lisanslı sporcuya sahip olduklarını söyledi.
TÜRKİYE'DEN YARIŞA 2 TAKIM KATILACAK
Antalya Turu Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney ise, yarışın Antalya'da üçüncü kez düzenleneceğini, bu üç yılda önemli gelişim gösterildiğini söyledi. Yarışmada İtalya, Belçika, Almanya, Bahreyn, Fas, Kamboçya başta olmak üzere 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun yarışacağını anlatan Güney, "Türkiye'den iki takım temsil edecek. Yarış için 80'in üzerinde takımdan başvuru geldi. Takım seçerken her ülkenin güçlü ve önemli takımlarını seçtik. Antalya'nın tanıtımı açısından parkurlar belirledik. Yarışın son günü amatörlerin katılacağı iki parkurlu yarış yapılacak"
ifadelerini kullandı