Hedef Fenerbahçe

Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Aytemiz Alanyaspor, bu yıl teknik direktör Erol Bulut'un da göreve gelmesiyle başarısını artırdı.Turuncu-yeşilli takım, bu yıl istatistiklerde de en üst sıralarda kendine yer buldu. Ligde geride kalan 20 haftada 11 galibiyeti, 5 beraberliği ve 4 mağlubiyeti bulunan Şimşekler, bu galibiyetlerin 7'sini iç sahada, 4'ünü deplasmanda aldı.Akdekin ekibi, bu sezon sadece 4 maçtan puan alamazken, bu karşılaşmaların 3'ü büyük takımlara karşı oldu. En son ilk yarıda 7 Aralık'ta Galatasaray'a deplasmanda 1-0 yenilen Akdeniz temsilcisi, bu maçtan sonra ligde hiç mağlup olmadı. Alanya, 21 averajla en iyi ikinci averaja sahip takım konumunda.A.Alanyaspor, rakip fileleri 40 kez havalandırırken kalesinde 19 gol gördü. Bu istatistikle ligde Trabzonspor'dan sonra ikinci sırada yer alan Alanyaspor, sadece 6 maçta gol atamadı.15 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alan Senegalli oyuncu, son 5 lig maçında 6 gol attı ve 1 asist yaptı. Cisse'yi 6 gol ve 5 asistle Fernandes takip ederken, Bakasetas 6 gol, 4 asistle takıma en çok gol katkısı sağlayan 3'üncü isim oldu.Yarın saat 20.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Alanyaspor, kupa maçının ardından hazırlıklarına ara vermeden dün sabah Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Takımda hafif sakatlığı bulunan Baiano dışında eksik oyuncu bulunmazken, sakatlıkları geçen Juanfran ve Lokman takımdan ayrı idmanlarına devam etti.savunmada da Tzavellas yerine Welinton ile başlaması bekleniyor. Sol bekte kırmızı kart cezasını kupa maçında tamamlayanAlanyaspor, ligdeki başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürüyor. Tarihinde ilk kez çeyrek finale kadar yükselen Alanyaspor, yarı final için de önemli avantaj elde etti.Bulut'un öğrencileri 5'inci turdaki karşılaşmalarda rakibi Adanaspor'u önce evinde 5-1, ardından deplasmanda 7-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda Kasımpaşa'yı evinde 3-1 yenerek avantaj sağlayan turuncu yeşilli takım, deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu.final ilk maçları bu hafta oynanan kupada, Alanyaspor güçlü rakibi Galatasaray'ı dün kendi sahasında 2-0'lık skorla rahat geçti.

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