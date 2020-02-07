Kreşte afet eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kreşlerde 'Temel Afet Bilinci' eğitimine başladı. Muratpaşa Belediyesi'nin, Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve Soğuksu-Bayındır mahallelerinde bulunan kreşlerdeki eğitimlerde çocuklara, afet anında neler yapmaları gerektiği anlatılıyor. Eğitimler önce Antalya AFAD personelinin çocuklara 'afet' kelimesinin ne anlama geldiğini, hangi olayların afet olarak isimlendirildiğini en basit şekilde anlatmasıyla başladı. 'Acil durumda tek numara' 112 Acil Çağrı Merkezi de çocuklara anlatılırken eğitim, deprem anında devrilen ve düşen cisimlerden korunmak için hedef küçültmenin amaçlandığı çök-kapan-tutun hareketinin uygulamalı gösterilmesiyle devam etti.Minik öğrenciler, tek tek ve gruplar halinde öğretmenlerinin işaretiyle oturdukları sandalyelerin, masaların kenarında bu temel eğitimi tekrarladı. Eğitim, deprem tahliye tatbikatıyla sona erdi.