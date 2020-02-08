Küçük sporculara vali amca ögütleri

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, Zafer Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Dart Antrenörü olan Recep Gürdal'ın bireysel olarak çalıştırdığı öğrencilerden oluşanİlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören sporcular geçtiğimiz aylarda yapılan Türkiye Dart Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Isparta'nın faklı okullarında eğitim gören dart sporcuları bireysel olarak katıldıklarıŞampiyonada Müslüm Tekin yıldızlar kategorisinde 160 kişi arasında 16. olurken, Ramazan Işık, Emre Sarpdağ ve Nurettin Enes ise ilk 32 içine girdiler. Minikler kategorisinde ise Deniz Ceylin Saltı 16. oldu.Buluşmada sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Vali Seymenoğlu, "Yarışmalarda dereceye girip girmemek çok önemli değil. Önemli olan bu sporu severek yapmak ve sporculuğun gerektirdiği çalışkanlığa ve ahlaka sahip olmak.İl dışı müsabakalarda elde ettiğiniz dereceler bizleri gururlandırıyor. Çalışmalarınızda emeği geçen ailelerinize, muhtar amcanıza ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum.dedi.

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