Sahte hocaya ceza

Antalya'da 'Sende ölüm büyüsü var' yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, çok sayıda kişiyi dolandıran, 4 kadına da cinsel istismarda bulunan Tali Yüksel Yeşilot'un cezası belli oldu. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu Tali Yüksel Yeşilot ile kuaför eşi Öznur Yeşilot katıldı. Tali Yüksel Yeşilot, kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını rızaya dayalı ilişki olduğunu ve sadece bakım yaptığını söyledi.Öznur Yeşilot ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yeşilot, "Ben 3 çocuk annesiyim. Kızlarım okullarında çok başarılı. Onlara bakan kimsemiz yok. Ben suçsuzum" dedi. Mahkeme, Londra'da üniversite eğitimi gören E.O. ile H.Ş., F.U. ve H.Z.G.'ye yönelik nitelikli cinsel istismardan, v mağdurlar S.O, F.G., S.O, İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G., F.U.'yu milyonlarca lira dolandıran Tali Yüksel Yeşilot'u toplamda 75 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Eşi Öznur Yeşilot'a ise dolandırıcılıktan 19 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Tali Yüksel Yeşilot, şok yaşadı, Fenalık geçiren Yeşilot, jandarma yardımı ile salondan çıkarıldı. Kararın ardından Öznur Yeşilot da tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tali Yüksel Yeşilot, Sungurlu hazretleri türbesi ile temasta bulunduğunu, büyülü, 'cinli ve hastalıklı' kişileri sahip olduğuna inandırdığı manevi gücü kullanıp, cinlerle bağlantı kuran kişi olarak tanınıyordu. Yeşilot'un, seanslar yaparak iyileştirdiği imajı bırakıp mağdurların dini inanç ve duygularını kullanıp bunu geçim aracı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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