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Sahte hocaya ceza

‘Sende ölüm büyüsü var’ diyerek düzenlediği seanslarda cinsel istismarda bulunan 75 yıl, kendisine yardım eden eşi ise 19 yıl hapis cezası aldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Sahte hocaya ceza
Antalya'da 'Sende ölüm büyüsü var' yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek, çok sayıda kişiyi dolandıran, 4 kadına da cinsel istismarda bulunan Tali Yüksel Yeşilot'un cezası belli oldu. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu Tali Yüksel Yeşilot ile kuaför eşi Öznur Yeşilot katıldı. Tali Yüksel Yeşilot, kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını rızaya dayalı ilişki olduğunu ve sadece bakım yaptığını söyledi.

HEPSİ KALBURÜSTÜ
Öznur Yeşilot ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yeşilot, "Ben 3 çocuk annesiyim. Kızlarım okullarında çok başarılı. Onlara bakan kimsemiz yok. Ben suçsuzum" dedi. Mahkeme, Londra'da üniversite eğitimi gören E.O. ile H.Ş., F.U. ve H.Z.G.'ye yönelik nitelikli cinsel istismardan, v mağdurlar S.O, F.G., S.O, İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G., F.U.'yu milyonlarca lira dolandıran Tali Yüksel Yeşilot'u toplamda 75 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Eşi Öznur Yeşilot'a ise dolandırıcılıktan 19 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Tali Yüksel Yeşilot, şok yaşadı, Fenalık geçiren Yeşilot, jandarma yardımı ile salondan çıkarıldı. Kararın ardından Öznur Yeşilot da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANEVİ GÜCÜ VARMIŞ
Tali Yüksel Yeşilot, Sungurlu hazretleri türbesi ile temasta bulunduğunu, büyülü, 'cinli ve hastalıklı' kişileri sahip olduğuna inandırdığı manevi gücü kullanıp, cinlerle bağlantı kuran kişi olarak tanınıyordu. Yeşilot'un, seanslar yaparak iyileştirdiği imajı bırakıp mağdurların dini inanç ve duygularını kullanıp bunu geçim aracı yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Sahte hocaya ceza
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