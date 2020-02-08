Şimşek zafer istiyor

11'İ

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda büyük başarılara imza atan Aytemiz Alanyaspor, ligin 21. hafta maçında bugün Fenerbahçe'ye konuk olacak. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeTeknik Direktör Erol Bulut'un maçta ideal 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor. Bulut'un, kupa maçında forma giyen Bammou'nun yerine Campos'a, Tzavellas'ın yerine de Welinton'a forma vermeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında yer aldı. Kırmızı kart cezasını kupa maçında çeken N'Sakala ise bugün ilk 11'de forma giyecek.Alanyaspor, Fenerbahçe karşılaşma sonrası İstanbul'da kalacak ve Galatasaray ile yapacağı kupa maçı hazırlıklarını burada devam ettirecek.Aytemiz Alanyaspor, lig sıralamasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük takımların üzerinde 38 puanla 4. basamakta yer alıyor. Turuncu yeşilli takım, bu yıl istatistiklerde de en üst sıralarda kendine yer buldu. Ligde geride kalan 20 haftada 11 galibiyeti, 5 beraberliği ve 4 mağlubiyeti bulunan Şimşekler, bu galibiyetlerin 7'sini iç sahada, 4'ünü ise deplasmanda aldı. A.AlanyasporBu sezon sadece 4 maçtan puan alamazken, bu karşılaşmaların 3'ü büyük takımlara karşı oldu. En son ilk yarıda 7 Aralık'ta Galatasaray'a deplasmanda 1-0 yenilen turuncu yeşilliler, bu maçtan sonra ligde hiç mağlup olmadı. Antalya ekibi, 21 averajla en iyi ikinci averaja sahip takım konumunda.dış sahada ise +3 ile en iyi ikinci averaja sahip ekip durumunda.Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde eden Aytemiz Alanyaspor'un bugün Fenerbahçe karşısındaki şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7'nci Grup'ta lider durumda bulunan Alanya temsilcisi Kestelspor'un,Alanyaspor'un antrenmanını ziyaret eden Mehmet'e Çavuşoğlu, üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.