Buram buram tarih kokuyor

ANTALYA'NIN Kaleiçi semtinde, Roma ve Selçuklu döneminin izlerini taşıyan tarihi konaktaki kültür merkezinde, Osmanlı döneminin yanı sıra Yörük kadınlarının gündelik ve özel günlerde kullandığı elbiselerden oluşan geniş bir koleksiyon yer alıyor.Arkeolog ve sanat tarihçisi Hakan Tazecan, Kaleiçi'nde, Sit alanı kapsamında bulunan 2 bin yıllık Roma, Bizans ve Selçuklu izlerini taşıyan taş konakta açtığı kültür merkezinde, farklı yıllara ait objeleri meraklılarının seyrine sunuyor. Koleksiyonda, çarıktan elbiseye, şalvardan iç giyime, kaftandan renkli taşlarla süslü baş taçlarına, Yörük hayatında kullanılan farklı çadır ve gündelik eşyalara kadar birçok obje bulunuyor. 50 bin parçanın üzerinde tarihi objenin bulunduğu merkezde, Osmanlı dönemine ait kadın elbiselerinin yanı sıra, Yörük kadınlarının elbiseleri de yer alıyor.Koleksiyonun mankenler eşliğinde tanıtım fotoğraflarını da çektiren Tazecan, elbiselere gözü gibi bakıyor. Türk kültürüne ait birçok objenin olduğunu sergideki büyük koleksiyonların özelliklerini anlatan Tazecan, "Yörük kadınlarının gündelik hayatlarında ve özel günlerde giydiği elbiselerden oluşan 1000 parça koleksiyonumuz var. 30 yıldır topladığım eşyaları teşhir ediyorum" dedi.

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