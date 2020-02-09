İsyan ettiren karar

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilindeki Olimpos Antik Kenti'nde geçen yıl 19 Mayıs akşamı kazı alanı sorumlusu 32 yaşındaki arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası verildi. Katil Sadık Poyraz'a verilen cezanın iyi hal indirimi nedeniyle indirilmesi Sertel ailesini isyan ettirdi.Olay, geçen yıl 19 Mayıs'ta, Kemer'deki Olympos Antik Kenti'nde meydana geldi. Sinan Sertel ile bölgede yaşayan Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Poyraz, arkeolog Sertel'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekiplerince yakalanan Poyraz ise 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Sadık Poyraz ile öldürülen arkeolog Sinan Sertel'in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Son sözünde, "Pişmanım" diyen Poyraz, ilk olarak müebbet hapis cezasına, ardından da iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.DURUŞMA sonunda mahkemenin kararına isyan eden abla Nurcan Doğan, "Kardeşimin katiline 'kravat' indirimi yapıldı. Takım elbise giymek iyi hal indirimi olamaz. Aradan 7 ay geçti. Annem kardeşimin bıçaklandığını bilmiyor. Kardeşimin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu söyledik. O bizim hayatımızı zindan etti. 32 yaşında kardeşimi bizden aldı. Biz nasıl acı çekiyorsak oda çeksin" dedi. Sertel ailesinin avukatı da karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini söyledi.

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