Cisse’nın inadı 2 puana mal oldu

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında zorlu Fenerbahçe maçından 1 puanla döndü ve Avrupa hedefini sürdürdü. Kaçan 3 puan fırsatı ise üzdü.
Bugüne kadar 15 gol ve 1 asistle, takımına 16 puan kazandıran ve bu alanda ligde zirvede yer alan Papiss Cisse'nin penaltı kullanma ısrarı 2 puana mal oldu. Maçta ilk golde tekrarlanan penaltı atışının ilkini kaçıran Cisse, ikinci penaltıyı da kullanmak istedi. Teknik Direktör Bulut'un 'Bakasetas kullansın'
isteğine karşın beyaz noktaya gelen Cisse atışı kaçırdı. Teknik direktör Erol Bulut pozisyon için Cisse'nin kaçırdığı penaltıyı kullanmasını istemediğini anlatarak, "İkinci penaltıyı Bakasetas'ın atmasını istedim. Ben de hissettim kaçırabileceğini. Futbolda sonuçta bunlar oluyor. Cisse önemli bir futbolcu bizim için. Kaçırdığı penaltılar oldu, yine olacak. Ama maçtaki ısrarı doğru değildi"
dedi.
BASKI YİYECEĞİMİZİ ZATEN BİLİYORDUK
Tecrübeli teknik adam, her şeye rağmen alınan 1 puan için mutlu olduklarını söyledi. İstanbul'a kazanmak için gittiklerini anlatan Bulut, "Burada istediğimizi aldık mı, oyuna baktığımızda evet. Düşüncemiz kazanmaktı, pozisyonlarımız da vardı. Kaçırdığımız penaltı var. Ama aldığımız 1 puandan mutluyuz, yolumuza iyi bir şekilde devam ediyoruz"
diye konuştu. Maçta Fenerbahçe'nin baskılı oyununa göre planlarını yaptıklarını söyleyen Bulut, "Rakip daha çok topla oynadı. Zaten bu şekilde çalışmamızı yapmıştık. Sonuçta Fenerbahçe deplasmanında baskı yiyeceğimizi biliyorduk"
dedi. Son 3 deplasman maçının ikisini 7 gol atarak kazanan Alanyaspor puanını 39'a yükseltti ve zirve yarışı için ciddi bir yara almamış oldu.