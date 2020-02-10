Cisse’nın inadı 2 puana mal oldu

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında zorlu Fenerbahçe maçından 1 puanla döndü ve Avrupa hedefini sürdürdü.Bugüne kadar 15 gol ve 1 asistle, takımına 16 puan kazandıran ve bu alanda ligde zirvede yer alan Papiss Cisse'nin penaltı kullanma ısrarı 2 puana mal oldu. Maçta ilk golde tekrarlanan penaltı atışının ilkini kaçıran Cisse, ikinci penaltıyı da kullanmak istedi. Teknik Direktör Bulut'unisteğine karşın beyaz noktaya gelen Cisse atışı kaçırdı. Teknik direktör Erol Bulut pozisyon için Cisse'nin kaçırdığı penaltıyı kullanmasını istemediğini anlatarak,dedi.Tecrübeli teknik adam, her şeye rağmen alınan 1 puan için mutlu olduklarını söyledi. İstanbul'a kazanmak için gittiklerini anlatan Bulut,diye konuştu. Maçta Fenerbahçe'nin baskılı oyununa göre planlarını yaptıklarını söyleyen Bulut,dedi. Son 3 deplasman maçının ikisini 7 gol atarak kazanan Alanyaspor puanını 39'a yükseltti ve zirve yarışı için ciddi bir yara almamış oldu.

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