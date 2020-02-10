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Dans aşkı engel tanımıyor

Down Sendromlular ve Başkanı Gülcan Ay, engelli bireylerden oluşan ‘Meleklerin Dansı’ isimli bir grup kurduklarını, projenin ’de ilk olacağını söyledi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Dans aşkı engel tanımıyor
Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Başkanı Gülcan Ay, down sendromlu bireyden oluşan 'Meleklerin Dansı' isimli grup kurmaya hazırlandıklarını duyurdu. Projenin Türkiye'de ilk olduğunu da belirten Başkan Ay, "10'u kız, 10'u erkekten oluşan gurubumuz Anadolu Ateşi tarzında gösteriler sunacak" dedi.

BELEDİYE DESTEĞİ
Gülcan Ay 'Meleklerin Dansı' grubunun kuruluşuna Kepez Belediyesi'nin de destek verdiğini açıkladı. 22 Şubat tarihinde gurubun resmen faaliyetlerine başlayacağını da belirten Gülcan Ay, "Down sendromlu bireylerin hayatın içerisinde yer almalarını sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yapmaktayız" diye konuştu.

ÖRNEK OLACAK
Down sendromlu bireylerden oluşan dans gurubunu şehrin bir simgesi haline getirmeyi arzu ettiklerine işaret eden Ay, "20 down sendromlu bireyimiz dans gurubunda yer alarak hem farklı bir sosyal aktiviteyi yapmış olacaklar, hem de sosyal hayatın içerisinde güçlü bir şekilde yer alacaklar. Böyle bir çalışma, down sendromlular konusunda bir farkındalık meydana getirecek, diğer kuruluşlara örnek teşkil edecek" şeklinde konuştu.
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Dans aşkı engel tanımıyor
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