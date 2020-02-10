İsveçli çiftten yardım çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38), ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın günlük bin 500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlattı.Erken doğumla 29 haftalık iken, 36 santim boyunda ve 910 gram ağırlığında doğan Alicia, beyin kanaması, midesinde enfeksiyon gibi rahatsızlıklarla mücadele ediyor. Ida Svarvarefelt, "Bebeğimiz erken doğdu ve kuvöze konuldu. Şimdi Alicia için Facebook'ta bir yardım kampanyası başlattık. İsveç'tekiler, burada yaşayan Türkler kampanyaya destek verdi. Hastanedeki tedavisi için günlük 1500 lira gerekiyor. 70 gün daha hastanede kalması planlanıyor" dile konuştu.