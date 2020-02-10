Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > İsveçli çiftten yardım çağrısı

çiftten yardım çağrısı

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
İsveçli çiftten yardım çağrısı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38), ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın günlük bin 500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlattı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Erken doğumla 29 haftalık iken, 36 santim boyunda ve 910 gram ağırlığında doğan Alicia, beyin kanaması, midesinde enfeksiyon gibi rahatsızlıklarla mücadele ediyor. Ida Svarvarefelt, "Bebeğimiz erken doğdu ve kuvöze konuldu. Şimdi Alicia için Facebook'ta bir yardım kampanyası başlattık. İsveç'tekiler, burada yaşayan Türkler kampanyaya destek verdi. Hastanedeki tedavisi için günlük 1500 lira gerekiyor. 70 gün daha hastanede kalması planlanıyor" dile konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveçli çiftten yardım çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN