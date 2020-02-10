Kask mucizesi sürüyor

Türkiye'de en çok motosikletin olduğu ikinci il olan Antalya'da, başlatılan 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' uygulaması amacına ulaşıyor. Bir taraftan meydana gelen motosiklet kazaları yürekleri yaralarken, diğer taraftan ise kask sayesinde gerçekleşen mucize kurtuluş hikayeleri yüzleri güldürüyor.Son mucize Manavgat'ta yaşandı. Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana gelen kazada Dolunay Karademir'in kullandığı 07 ATU 82 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Abdullah Şensoy'un kullandığı 07 AHK 018 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışma sırasında motosikletten fırlayarak yola düşen motosiklet sürücüsü Dolunay Karademir yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Karademir, başındaki kask ve üzerindeki motosikletçi montu sayesinde kazayı ucuz atlattı. Kaza anında çarpışmanın etkisiyle sürücünün havaya fırlayıp yere düşmesi ve aynı anda kaskın da çarpmanın şiddetiyle başından çıkıp metrelerce ileri fırlaması güvenlik görüntülerine yansıdı.İlk mucize hikayesi 6 Temmuz 2019'da Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi'nde yaşanmıştı. Motosikletiyle seyir halindeyken alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin altında kalan Muhammet İkbal Tatlı'nın (20) kurtuluşu tüm Türkiye'de gündem oldu. Aracın arka tekerleri, Tatlı'nın önce göğsünden ardından başının üzerinden geçti. 5 kaburgası kırılan Tatlı, başındaki kask sayesinde hayatta kaldı.Yaşana bu olayın ardından emniyet görüntüleri basınla paylaştı. Motosiklet kullanan herkes kaskın önemini Muhammet İkbal Tatlı'nın kaza görüntülerinde önemini bir kez daha fark etti. Kask projesini hayata geçiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'Kaskı olmasaydı biz o arkadaşın şu anda cenaze namazını kılıyor olabilirdik' sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi. Tatlı'nın hikayesi Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı 'Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nda da gündeme geldi. 81 ilin trafikten sorumlu emniyet müdürlerinin katıldığı toplantıda, Muhammet İkbal Tatli'nın görüntüleri bir kez daha seyredildi. Kemal Aktaş ve Münir Karaloğlu, kaskın önemine konu olan Muhammet İkbal Tatlı'ya mont ve kask hediye etti.Muhammet İkbal Tatlı, "Kazadan 1 gün önce güvenli kask satın aldım. Ertesi gün kaza geçirdim. 2 ton basınç ile tekerler önce göğsümden sonra da kafamın üzerinden geçti. Eğer kaskım olmasaydı, hayatta olamazdım. Kafamda yara dahi yok" diye konuştu. Tatlı kazanı yaşandığı noktada SABAH Akdeniz'e hediye kask ve montla poz verdi.

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