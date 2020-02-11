Antalya’da sağlık kapıyı çaldı

Yürüyemeyecek durumda olan yaşlı ve engellilerin sağlık hizmetlerinden mahrum olduğu günler artık çok eskilerde kaldı. Sağlık alanında büyük bir dönüşüm geçiren Türkiye'nin yaşlı ve engellileri sağlık hizmeti almak için yakınlarının sırtında taşınmaktan ya da sağlık hizmetinden mahrum kalmaktan kurtuldu. Antalya'da 2017 yılı başında hizmete giren Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tam gaz hizmet veriyor. Ameliyathanesiyle ve dişçi fobisi olanların imdadına yetişen merkez, verdiği evde bakım hizmetiyle de yine engelli, yatalak hasta ve yaşlıların da sağlık sorunlarını evlerinde çözüme kavuşturuyor. Her ay 50 yeni hastaya evde bakım hizmeti veren hastane, kısa sürede yüzlerce kişiye şifa götürdü.Devlet il genelinde 16 hastane, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 1 ağız ve diş sağlığı hastanemizde evde sağlık hizmetleri veriyor. Koordinasyon çağrı merkezi ve bu birimlerde toplam 179 personel görev yapıyor. Bu kapsamda hastaları nakletmek için 40 araç hizmet veriyor. Bir yılda 10 bin 206 hasta evde bakım hizmetlerinden yararlanıyor. Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin evde bakım ekibi merkezi 25 kilometre uzaklıktaki Kepez ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde oturan 84 yaşındaki Ethem Genç'i yıllardır çektiği diş rahatsızlığına son verdi. Diş hekimi Mustafa Ulukaya ve ekibi Ethem Genç'e yeni damak diş taktı.Antalya İl Sağlık müdürü Dr. Ünal Hülür, Alanya ve Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Antalya Ağız ve Diş Hastanesinde diş çekimi, diş temizliği, diş dolgusu ve diş protezi gibi ağız ve diş sağlığı hizmetleri de verildiğini söyledi. Bu kapsamda 2019 yılında bin 500 hastaya evde ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğini de belirten Hülür, "Evde sağlık hizmetleri kapsamında en fazla hizmet verdiğimiz hastalık grubu sinir sistemi kaynaklı rahatsızlıklardır. Hastalarımızın çoğunluğu 66-85 yaş aralığındadır. En çok muayene, sonda değişimi, reçete yazılması ve fizik tedavi talebi geliyor" dedi.

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