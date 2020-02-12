Çözmek yerine iptal etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 2018 yılında AK Partili Menderes Türel tarafından temeli atılan Konyaaltı Kapalı Spor Salonu projesi CHP'ye takıldı. Önce dönemin Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, alanda 3 bin metrekarelik ilçe belediyesinin payı olduğunu belirterek projeyi engelledi. Tüm çabalara karşın bu kararından vazgeçmedi.Ardından seçimle Böcek bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Roller değişti. Ancak tavır değişmedi. Böcek, partidaşı olan halefi Semih Esen'den arsa talebinde bulunmadı. Bunun yerine projeyi iptal etti. Pınarbaşı Mahallesi'nde yapımına başlanan inşaat alanındaki şantiye alanları ve kulübeler kaldırıldı. İnşaat malzemeleri ise yağmalandı. Geriye kalan kireç ve çimento malzemelerinin açık durması ise dikkat çekti.Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden her hangi bir açıklama yapılmazken, temeli atılan alanın akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun iptal olması bölge halkını, en çok da gençleri üzdü. Geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedeflenen projenin temeli atıldığı dönemde belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımın altına vatandaşların yaptığı yorumlar, spor salonu ihtiyacını gözler önüne serdi.PROJENİN toplam yatarım bedelinin 10 milyon 500 bin lira olması bekleniyordu. 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste basketbol, hentbol ve voleybol sahaları ile güreş müsabakaları için minder salonu yer alıyordu. Spor salonunda, geleceğin sporcu gençlerinin yetiştirilmesi hedefleniyordu. Antrenman alanlarının yanı sıra masa tenisi, bilardo gibi bölümlerin ve kafeteryalar ile adeta bir yaşam alanı olması öngörülen tesiste 90 araçlık otopark da bulunuyordu.Kursağımızda bıraktılarTEMELI atıldığında çok sevinmiştik. Mahallemizde bir basketbol sahası bile yok. Spor salonu çok büyük bir ihtiyaç. Hem çocuklarımız, hem de kendimiz için spor yapabileceğimiz salonun yapımının durdurulması bizi çok üzdü.Kepez'e gidiyoruzKONYAALTI'NDA böyle bir spor salonu ihtiyacı var. Yıllardır vatandaşlar spor yapmak için Kepez'e gidiyor. Konyaaltı gibi bir ilçeye spor salonu çok görülmemeli. Bölgede ciddi anlamda spor yapılacak alan ihtiyacı varDurdurmak yerine bitirSPOR 7'den 77'e herkes için yapılması gereken bir şey. Yakınlarda başka bir spor salonu yok. O yüzden bu tesisi mahallemize istiyoruz. Zaten inşaatına başlanmış, temeli atılmış. Durdurmak yerine tamamlanması çok daha kolay.

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