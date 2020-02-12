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Şimdi söz gençlerin

’nde gönüllü gençlerin başlattığı ve internetten yayınlanan ‘’ programı büyük beğeni topladı. Pragram sayesinde gönüllülük bilinci anlatılıyor

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Şimdi söz gençlerin
Antalya'da Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler tarafından başlatılan 'Genç Masa' programı büyük beğeni topluyor. Youtube üzerinden yayınlanan programda gönüllülük bilincinin gençler arasında yayılması hedefleniyor. Her hafta bir konuğun katıldığı programda kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin gençlere yönelik fikirleri dinleniyor.

STAJ İMKANI SAĞLAYACAK
Özgecan Aslan Gençlik Merkezi tarafından gençlerin fikir ve düşünlerini duyurmak için sağlanan imkan sonucunda Genç Masa TV yayına başladı. Yaşlılara, çiftçilere ve ihtiyaç sahiplerine yardıma koşan gönüllü gençlerin bu bilince tüm gençlere ulaştırmak amacıyla başlatılan program, gençlere staj imkanı sağlayacak.

ÖZEL İSİMLER
Kamu kurum müdürlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de davet edileceği programda şehrin önde gelen isimlerinin gençler hakkındaki proje ve fikirleri anlatılacak. Buda gençlerin projelerini gerçekleştirmeye imkan sağlayacak. Şimdiye kadar iki bölümün yayınlandığı programa konuk olarak Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı.
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