Vurduğunu deviriyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan ve Dünya Şampiyonu olan 16 yaşındaki milli sporcu Müşerref Özdemir, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu unvanını da elde etti.
SIRA AVRUPA'DA
Milli karateci Müşerref, 2019 yılında 11'inci Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası kumite kategorisinde, 47 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu. 16 yaşındaki milli karateci, dün de mücadele ettiği Ümit Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda aynı kategoride altın madalya kazanmayı başardı.
Müşerref'in gelecek de daha büyük başarılar yakalayacağını belirten babası Tahsin Özdemir, "Kızımın bu başarısı bizleri sevindirirken, mücadele sonunda şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirmesi beni, tüm ailemi ve yüce Türk milletimizi gururlandırdı. Kızım kendisini bu işe adadı ve daha birçok başarıya da imza atacağına eminim. Kendisinin 20 Şubat'ta doğum günü ve kendisine de böyle büyük bir doğum günü hediyesi vermiş oldu"
diye konuştu.