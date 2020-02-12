Vurduğunu deviriyor

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Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan ve Dünya Şampiyonu olan 16 yaşındaki milli sporcu Müşerref Özdemir,Milli karateci Müşerref, 2019 yılında 11'inci Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası kumite kategorisinde, 47 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu.Müşerref'in gelecek de daha büyük başarılar yakalayacağını belirten babası Tahsin Özdemir,diye konuştu.