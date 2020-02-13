Spor engel tanımaz

Antalya'da altı yıl önce okulunun sığınağında başladığı halterde rekor kırarak elde ettiği dünya şampiyonluğunu olimpiyatlarla taçlandırmak isteyen bedensel engelli Faruk Öztürk azmiyle dikkati çekiyor.Bedensel engelli olarak sürdürdüğü hayatında ilkokula annesinin sırtında giden 22 yaşındaki Öztürk, alınan tekerlekli sandalyenin ardından eğitim hayatının yanı sıra spora yöneldi.Aksaray'da 2014'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başaran Öztürk, 2015'te Macaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da kaldırdığı 160 kiloyla rekor kırarak şampiyon oldu. Sonraki üç yılda üst üste Türkiye şampiyonu olan Öztürk, 2017'de Meksika'daki Dünya Halter Şampiyonası'ndaÇalışmalarına Antalya Spor Salonu'nda devam eden Öztürk, olimpiyat madalyasını kazanmayı hedefliyor. Milli sporcu Faruk Öztürk, kendisini hiçbir zaman engelli gibi hissetmediğini, hayattan hiç kopmadığını söyledi. Hayatına sporun yön verdiğini vurgulayan Öztürk,diye konuştu.Öztürk, Avrupa ve dünya şampiyonluğundan sonra artık tek hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu belirterek, "Allah kısmet ederse ve olimpiyat şampiyonu olursam burada kendim gibi iyi sporcular yetiştirmek istiyorum" dedi.

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