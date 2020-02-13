Tehlike yanı başımızda

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ANTALYA'NIN birinci derece sit alanı bölgelerinden Balbey Mahallesi'nde kaderine terk edilmiş tarihi evler tehlike saçıyor. Muhtar Abdullah Uyaroğlu, mahalledeki evlerin doğal fay hattından daha tehlikeli olduğunu kaydetti. Uyaroğlu ikinci bir tehlikeye de dikkat çekerek kaderine terk edilmiş evlerin tinerci, hurdacı ve hırsızlar tarafından mesken tutulamaması için 7/24 alarmda olduklarını söyledi.Abdulah Uyaroğlu Balbey Mahallesi'nin 1993 yılında sit alanı ilan edildiğini ve o tarihten bu yana bölgenin kaderine terk edildiğini kaydetti. Mahallelerinde 47 tarihi tescilli ev, 3 tarihi kuyulu çeşme ve 2 kesik minareli cami bulunduğunu da belirten Uyaroğlu, "Bu tarihi evler Anıtlar Yüksek Kurulu'nda kayıtlı. Tehlike oluşturan evleri bildiriyoruz. Kuruldan en alt kademeden iki görevli gelip tutanak tutup gidiyor. Hiçbir işlem yok" dedi. Uyaroğlu, "Bu evlere en kısa sürede çözüm bulunmalıdır. Terk edilmiş 17 tarihi binanın birden fazla mirasçısı olduğu için muhatap bulamıyoruz. Düşen parçalar nedeniyle insanlar yaralanıyor" dedi.