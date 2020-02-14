Şampiyon aşıklar

Antalya'da yaşayan Nezihe Koçak Ünal, 6 yıl önce masa tenisi eğitimi sırasında kendisi gibi bedensel engelli Abdulkadir Ünal'la tanıştı. Masa tenisinde birbirine rakip olan çift, bir süre sonra sevgili oldu. 2016 yılında dans eğitimi alan çift, bu kez partner olarak sahneye çıktı. Aşklarını danslarıyla harmanlayan çift, 5 Ocak 2019'da Samsun'da düzenlenen Türkiye Paradans Şampiyonası'nda duo kategorisinde şampiyon oldu.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcusu olan çift, 6 yıllık beraberliklerinin ardından geçen haziran ayında hayatlarını birleştirdi. Ünal çifti, şimdi ise nisan ayında Hollanda'da düzenlenecek Uluslararası Paradans Şampiyonası'na katılacak olmanın heyecanını yaşıyor. Dünya birincisi olmayı hedefleyen Ünal çifti, ileride doğacak çocuklarına güzel anı biriktirmek istiyor.Nezihe Koçak Ünal, "Masa tenisinde dişli rakiptik. Arkadaşlığımız pekişti ve sevgili olduk. 2016 yılında dans eğitimi alarak partner olduk" dedi. Abdulkadir Ünal ise "5 yıl Nezihe'yle evlenmek için bekledim. Nezihe'nin babasını ikna etmek Avrupa Şampiyonu olmaktan daha zordu. Babasını ikna edip şampiyon olduğumu düşünüyorum. 2019'da Türkiye Şampiyonu olduk. Artık hedefimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU