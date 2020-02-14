Tarihsel döngü uyarısı

JEOFIZIK Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nden deprem uyarısı geldi. Antalya ve çevresindeki deprem hareketliliğini araştıran İkinci Başkan Atakan Yüklü, tarihsel dönemde depremler yüzünden Antalya'nın çevresindeki antik kentlerde felaketler yaşadığını belirterek, "Şu an bu bölgede hareketlilik bizi endişelendirmektedir. Tarihsel döngü süresini çoktan doldurmuş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.Yüklü, Leonardo da Vinci'nin notlarında da Antalya'yı ilgilendiren deprem bilgisinin yer aldığını söyledi. Leonardo da Vinci'nin 1489 yılında Rodos yakınlarındaki depremle ilgili notlarını aktaran Yüklü, "Denizde bir deprem oldu. Rodos yakınlarındaki Adalia (Antalya) yakınlarında. Deniz zemininde öyle bir yarık açıldı ki üç saatten fazla bir süre o açılan yarığa deniz suları doldu. Daha sonra deniz eski halini aldı" dedi.Tarihsel dönemde depremler yüzünden Antalya çevresi antik kentlerinde felaketler yaşandığına dikkat çeken Atakan Yüklü, "Antalya bölgesinde bulunan antik kentlerin yazılı kayıtlarına baktığınızda depremlerin tahrip ettiğini, imparatorların ve zenginlerin yardımlarda bulunduğunu, hatta bazı kentlerin terk edildiğini görmekteyizŞu an bu bölgede hareketlilik bizi endişelendirmektedir. Tarihsel döngü süresini çoktan doldurmuş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

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