Antalya İP’te istifa depremi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın gece yarısı istifasından sonra ardından parti paramparça oldu. İyi Parti seri istifalar ile sarsıldı. Yaşanan süreçten sonra herkes suskunluğa büründü.İyi Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç'in görevlerinden alınarak disiplin kurulana sevk edilmeleri ile başlayan istifa süreci dün de devam etti. Önceki gün Çokal'ın istifası ile başlayan ve Kepez İlçe Başkanı Bulut'un istifası ile hareketlenen süreçte Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da istifa etmişti.İstifalara, Kepez Gençlik Kolları Başkanı İsmail İnce, Kepez Kadın Kolları Başkanı Havva Gencer, Muratpaşa Kadın Kolları Başkanı Dilek Aydın, Kumluca gençlik ve kadın kolları başkanları ile İyi Parti'nin Antalya Kurucular Kurulu Üyesi ve Gençlik Kolları eski Başkanı Neman Asgari, Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası da eklendi. Görevden alınan Gönenç ise parti kurulu kararını beklediğini açıkladı.İstifa eden Kepez İlçe Başkanı Bulut, Çokal ile göreve geldiklerini, partinin kuruluş aşamasında büyük emek sarf ettiklerini söyledi. Milletvekili Çokal'ın, istifa gerekçesinde parti hakkında bahsettiği konularda haklı olduğunu anlatan Bulut, "Onunla partiye geldik, şimdi de onunla gidiyoruz. Paramızı, zamanımızı harcadık. Bugüne kadar Kepez'de bin 850 civarında üye yaptım. 'Üye kayıt etmiyor' yönündeki iddialar asılsız" dedi. Kumluca İlçe Başkanı Toprakçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk milliyetçilerini iktidara taşımak için yola çıktıklarını ancak hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. İl Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Asgari de, "Kişisel hesaplar ve egolar ile hareket edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Partiye Emeği büyük olan yol arkadaşlarımız için kongre sürecinde böyle bir adımın atılması demokrasiyi savunan bir yönetimin sürecin adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesidir" diye konuştu. İl Başkanı Yavuz Temizer ise Ankara'da olduğunu ve yapacakları bir açıklamanın olmadığını bildirdi.

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