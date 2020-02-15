Bir yastıkta 80 yıl

Burdur'da 80 yıldır evli Rukiye ve Yusuf Baş çifti, ilk günkü gibi birbirlerine büyük sevgi ve saygı duyuyor. Rukiye (94) ve Yusuf Baş (105) çiftinin tüm sıkıntılarının ilacı bugüne kadar hep sevgileri oldu. Baş çifti, 80 yıl önce hayatını birleştirdi. Hastalıkta sağlıkta, yoksullukta bollukta, iyi günde kötü günde omuz omuza veren çiftin aşkları insanın içini ısıtıyor. İlerleyen yaşlarına rağmen ilk günkü gibi birbirlerine sevgiyle bakmayı başarabilen çiftin, Burdur'da 1971'de yakınlarından bazılarının hayatını kaybettiği depremde, Hacılar köyündeki kerpiç evleri yıkıldı.Çift, deprem sonrası devletin köyde yaptırdığı evlerinde yaşamını sürdürdü. Evinin geçimini berberlik yaparak sağlayan Yusuf Baş'a eşi Rukiye de tarlalarda çalışarak destek verdi. Beş çocuk büyüten Yusuf ve Rukiye Baş çiftinin evleri 2018'in sonlarında elektrik aksamından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Komşularının yardımıyla yangından son anda kurtulan çift, emeklilik maaşıyla Burdur merkezde kiraladıkları evde yaşamını sürdürüyor. Çocuklarının da yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayan çiftten Yusuf Baş'ın kulakları az duyuyor, eşinin de koltuk değnekleriyle hareket etmesinin dışında önemli bir rahatsızlıkları bulunmuyor.Torunlarının torununu gören Baş çifti, yaşamlarını köylerindeki evlerinde sürdürmek istiyor. Çiftin kızı Güray Türe, anne ve babasının evliliklerinin sabırla, birbirlerine anlayışla geçtiğini ifade etti. Görücü usulüyle evlenen anne ve babasının severek evlenenlerden daha iyi anlaştığını belirten Türe, "Hala birbirlerinin üzerine titriyorlar" dedi.

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