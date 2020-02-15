Vali Seymenoğlu’ndan gençlere hem ödül hem de destek

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, Gençlik Merkezinde milli sporcularla buluştu. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu, antrenörler ve milli sporcularda hazır bulundu. Vali Seymenoğlu, ulusal ve uluslarararası yarışmalarda derece alan milli sporcuları kutladı.
Sporcuların daha sağlıklı ortamda spor yapması için tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Vali Seymenoğlu, "Bundan sonra sık sık bir araya gelelim. Sıkıntılarımız varsa masaya yatıralım. Isparta'yı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. 1 numaralı olalım diyeceğiz. Olamazsak da rol model olacağız. Pes etmeyeceğiz. Sıkıntılarınız olduğunda bizleri bunaltın. Bizde sorunları en kısa sürede çözelim"
dedi.
SPORA KAZANDIRACAĞIZ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK'nın birleşmesiyle öğrencilerinin de sorumluluğunun Spor Teşkilatına verildiğine dikkat çeken Vali Seymenoğlu, "KYK'da kalan öğrencilerimizi de spora kazandıracağız"
diye konuştu.