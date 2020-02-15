Vali Seymenoğlu’ndan gençlere hem ödül hem de destek

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, Gençlik Merkezinde milli sporcularla buluştu. Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu, antrenörler ve milli sporcularda hazır bulundu.Sporcuların daha sağlıklı ortamda spor yapması için tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Vali Seymenoğlu, "Bundan sonra sık sık bir araya gelelim. Sıkıntılarımız varsa masaya yatıralım. Isparta'yı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. 1 numaralı olalım diyeceğiz.dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile KYK'nın birleşmesiyle öğrencilerinin de sorumluluğunun Spor Teşkilatına verildiğine dikkat çeken Vali Seymenoğlu,diye konuştu.