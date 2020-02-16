Dahilerin tıbbi buluşu

Antalya'da dahi öğrencilerin yaptığı icatlarla adından söz ettiren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yeni dönemde TÜBİTAK projelerine hazırlanıyor. Tarih alanında 2, Matematik alanında 1, Coğrafya alanında 1 ve Bilişim alanında 2 projeye olmak üzere toplamda 6 proje ile yarışmaya başvuruda bulunan gençlerin en dikkat çeken projelerinden birisi ise 'Derin öğrenme ile beyin tümör teşhisine yeni bir yaklaşım' oldu.

KANSERİ ALGILAYACAK

BİLSEM'Lİ dahi öğrenciler Eren Ekrem Kallıkçı ve Hüseyin Kaan Küçük'ün beyin kanserinde erken teşhis için oluşturdukları proje, tıp alanında yeni bir çığır açacak. Yazılan kodlarla oluşturulan yazılım sayesinde yapay zeka ile beyin kanseri hastalarına erken teşhis sağlanacak. Yapay zekaya tanımlanan röntgen ve MR kayıtları, kanseri görebilecek ve böylelikle doktorların hastalığı olası bir gözden kaçırma ihtimali ortadan kalkacak. Proje öncesi Memorial Hastanesi'nde uzmanlarla görüşen dahi öğrenciler, fikir alışverişinde bulundu. Doktorların yönlendirmesine göre projelerini şekillendiren gençler işe koyuldu.

TEŞHİSİ BİLGİSAYARDAN

LÖSEMİ'DEN sonra dünyada en çok görüşen tümör çeşidinin beyin tümörü olduğunu söyleyen proje sahibi Hüseyin Kaan Küçük, bu hastalığın teşhis edilemediği zaman psikolojik rahatsızlıklarla başlayarak ölüme kadar sebebiyet verdiğini belirtti. Projeyle birlikte bilgisayarlara yüklenen yazılımlar sayesinde tümör teşhisini bilgisayarın koyacağını vurgulayan Küçük, "Yazımı ile doktor anında uyarılacak. Hastalığın daha erken bir evrede teşhisi konulacak. Buda hastalara umut olacak" dedi. Projenin diğer ortağı aynı zamanda Dünya Robotik Kodlama Yarışmasında birinci olan ekibin içinde yer alan Eren Ekram Kallıkçı , "Bu projenin tıp alanına çok faydalı olacağını düşünüyorum. Görüşmelerimiz sonucunda devlet hastanelerinde bir gecede 200 MR görüntüsü alındığını tespit ettik. Bu sistemle birlikte tarayarak kanserli MR rahatlıkla tespit ediyor" diye konuştu.

ŞİMDİ HASAT ZAMANI

BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, merkezlerinde okullar açıldığında ilk dönemin proje hazırlık, ARGE ve altyapı çalışmalarıyla geçtiğini söyledi. İkinci dönemin ise yarışmaların bölge sergileri ve Türkiye finallerine hazırlanmak olduğunu ifade eden Aydeniz, "Önceki yıllarda birçok derece elde ettik. Başarıyı bir avuç öğrencinin eline hapsetmeden buradaki her öğrencinin bir proje yapmalarını sağlıyoruz. Her dönem farklı farklı öğrencilerimiz başarılı oluyor" dedi. BİLSEM olarak amaçlarının çocukların gelişmesi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak olduklarını söyleyen Aydeniz, "Yarışmalara başvuruda bulunduk. TÜBİTAK gibi yarışmaların yanı sıra akademik alanlarda da güzel bir kuluçka dönemi geçirdik. Şimdi hasat zamanı. Önümüzdeki günlerde karşılığını alacağız" dedi.