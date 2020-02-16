Zirve uzak değil

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında bugün Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyip yarı finale adını yazdıran ve turuncuyeşilliler, ligde topladığı 39 puanla 4. basamakta yer alıyor. 21 puanlı rakibine karşı galibiyet için sahaya çıkacak olan Şimşek, Ankara ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı.

EKSİK ÇALIŞMA YAPILDI

Teknik direktör Erol Bulut gözetimindeki idmana hafif sakatlığı bulunan Siopis, Salih, Marafona ve Bakasetas katılmadı. Yunan futbolcu Bakasetas, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Aytemiz Alanyaspor, kampa girerek takım olarak maç saatini beklemeye başladı.

ZORLU SÜRECİ GEÇTİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takım olarak zor bir süreci geride bıraktıklarını söyledi. Bulut, "Oldukça zor bir haftayı geride bıraktık. Zaten biliyorduk ve çalışmalarımızı da ona göre yaptık. Son haftalara baktığımızda güçlü takımlara karşı oynadık ama iyi sonuçlar elde ettik. Ligde olsun, kupada olsun tur atladık. Bu tabii ki bizi mutlu ediyor. Şu an ufak tefek sakatlıklarımız var. Gençlerbirliği maçında yine 11 kişi sahaya çıkacağız bu kesin, o kadar futbolcumuz var. Onlar da zaten 3 puan almak için elinden gelenin en iyisini yapacaklar. O doğrultuda bugün antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Gençlerbirliği maçına ilişkin taraftara çağrıda bulunarak takımlarını yalnız bırakmamalarını istedi.

PİKNİĞE DEĞİL MAÇA GİDİN

Başkan Çavuşoğlu, "İkinci yarının başlamasıyla birlikte çok yoğun tempoya girdik. Galatasaray ile içeride oynadığımız maçta taraftarımızın çok önemli desteği vardı. Sahamızda çıktığımız her maçın öyle olmasını istiyoruz. Gençlerbirliği karşılaşması öğle saatinde. Taraftarımız pikniğe gitmesin, takımı desteklesin. Taraftara her zaman ihtiyacımız var. Allah'a şükür hem ligde hem kupada yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Ayrılık sinyali

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor'a turu getiren golün sahibi olan Doğukan Sinik maç sonu yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali verdi. Sivas maçında attığı golden sonra içinden çok sevindiğini ancak bunu göstermediğini söyleyen Doğukan, "Kırgınlıklarım var. Ligde küme düşme hattındayız. Tahammülsüzlükler oldu. İnşallah böyle devam eder. Antalyaspor'u hak ettiği yere getirip, kariyerimle ilgili gelecek planlaması yapacağım" diye konuştu.