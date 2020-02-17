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Anıt ağaçlara bakım

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Anıt ağaçlara bakım
Antalya'nın Alanya ilçesi sınırlarında bulunan 5'i anıt ağaç olmak üzere yaşlı ve koruma değeri yüksek 48 ağacın bakımları yapılacak. Ağaçlar, Alanya Belediyesi'nin çalışması ile raporlandı ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne sunuldu. Çalışmalar kapsamında ayrıca ağaçlara tanıtıcı tabela yaptırılması planlanıyor. Prof. Dr. Hüseyin Dirik, "Alanya genelinde özellikle yaşlı ağaçlarda risk analizlerinin yapılması ve geliştirilecek stratejiler çerçevesinde ağaç dönüşüm ve geliştirme planlarının hazırlanması büyük önem taşıyor" dedi. Toplantı sonrası Alanya'da bulunan yaşlı ve koruma değeri yüksek ağaçlar yerinde incelendi.
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Anıt ağaçlara bakım
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