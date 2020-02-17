Ekonomide dijital zirve

TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Vodafone ve Akbank'ın katkılarıyla düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın Antalya etabı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde düzenlendi. Büyük bir ilgiye sahne olan konferansa Türkiye'nin ve Antalya'nın dijital anlamda öncü şirketleri ve isimleri dijitalleşme ve e-ticaret meraklılarına konu hakkında detaylı bilgiler verdi.Antalya'da bu yıl 6'ncı kez düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı. Dijitalleşme ve e-ticareti sadece pazarlamayla sınırlı görmemek gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Davut Çetin, tarım ve turizmde proje önerisinde bulundu. Çetin, "Örnek köy ve örnek esnaf projeleri yapmalıyız. Hep birlikte dijital köy, dijital cadde ve dijital esnaf projelerini ülkeye yaymamız gerekiyor. Şehir merkezlerinde kültür merkezi gibi teknoloji merkezleri kurulmalıdır. Antalya'da akıllı tarım ve turizm köyü projesi yapılabilir" ifadelerini kullandı. Başkan Davut Çetin, "E-ticaretimiz 2018'de 60 milyar liraya çıktı. E-ihracatımız 2018'de 358 milyon dolar olmuş. Gelişme var, ama halen yolun başında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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