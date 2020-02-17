Haber hattı

KARIN AĞRISI İLE ORTAYA ÇIKAN ŞOK

Antalya'da karın ağrısı şikayetiyle Kepez Devlet Hastanesi'ne giden Taner Doğu'nun çift safra kesesine sahip olduğu belirlendi. Bu durum, doktorlarda şaşkınlık yaşattı. 5 aydır çektiği şiddetli karın ağrısı çeken Doğu'nun her iki safra kesesinde de taş olduğu belirlendi. Safra keseleri başarılı bir operasyonla alındı. Ekibin başındaki Dr. Serkan Türel, "Dünyada bugüne kadar 200-250 civarında vaka var. Cerrahların korkulu rüyasıdır" dedi.



SATILAN TELEFON ÖLÜYE AİT ÇIKTI

Antalya'da, satmaya çalıştıkları cep telefonu çalıntı çıkan D.K ve İ.O., gözaltına alındı. Olay, Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis faturası olmayan telefonu incelemeye alınca İlaslan'a ait olduğunu belirledi. İlaslan'a ulaşamayınca kardeşi Tolga İlaslan'a ulaşan ekipler, Mustafa İlaslan'ın 1.5 ay önce öldüğünü öğrendi. İlaslan'ın telefonunun ölümünden sonra çalındığı tahmin ediliyor.



KURT SALDIRISININ FATURASI AĞIR OLDU

Isparta'da keçi süresine saldıran kurtlar 45 keçiyi telef etti. Olay, Isparta'nın Kuleönü kasabında meydana geldi. Şahin Tunca, 80'a yakın keçisini otlatmak için dağlık alana bıraktı. Döndüğünde keçilerinin yarısının olmadığını gören Tunca, 112'den yardım istedi. AFAD ekipleri drone ile yaptığı aramada sonuç bulamadı. Tunca dağlık alanda yaptığı incelemede ise 45 keçisini farklı noktalarda kurtlar tarafından parçalanmış buldu.



KANYONDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan ve önemli turistik noktalardan olan Sapadere Kanyonu'nda aşırı yağışlardan bozulan yollarda çalışmalara başlandı. Alanya Belediyesi tarafından Sapadere Kanyonu'nda ahşap yürüyüş yolları ve girişteki parkelerin tamiratı yapılıyor. İki ayrı ekip tarafından yürütülen çalışmalarla Kanyonun ziyaretçiler için daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.