Minik Egemen’i yaşatalım

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BurdurBucak'ta henüz 5 aylıkken menenjit hastalığını yenen, 1 yaşına geldiğinde ise Mikrovillus inklüzyon (kronik ishal) hastalığına yakalanan 14 aylık Egemen Özbek'in ailesi, çocuklarının tedavisi için 4 hastaneye gitmelerine rağmen çözüm bulamadı. Doktorların kendisine, 'Bu hastalık anne karnında başlar ikinci ayında da bebeği kaybederiz. Senin çocuğunun bu zamana kadar yaşaması mucize' dediğini anlatan baba Cahit Özbek, tek isteğinin mucizenin devam ederek oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu söyledi. Doktorların bu hastalığın literatürde olmadığını kendilerine söylediğini anlatan Cahit Özbek, "Daha önce de aynı ishal şikayetleriyle gelen bir çocuğun yakınları, İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Çiğdem Arıkan adlı hocaya götürüp şifa bulmuş. Ben de büyüklerimizden, ağabeylerimizden yardım bekliyorum" dedi. Özbek, "Üç çocuğum var, ikisi okula gidiyor, üçüncü çocuğumun da yaşaması için çalışıyorum. Şu anda yurt dışından getirilen özel gıdalar hortumla burnundan veriliyor. Çocuğumun mamalarını hayırsever ağabeylerimiz sayesinde alabiliyorum" diye konuştu.