Ödüllü oyun parkı korku alanı oldu

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Antalya'da Muratpaşa ilçesinde bulunun ödüllü Bayındır Parkı'nın durumu görenleri üzüyor. CHP'li belediyenin kendi haline bıraktığı park, bakımsızlık nedeniyle adeta dökülüyor. Parkın oturma bankları geçtiğimiz hafta kimliği madde bağımlıları tarafından yakıldı. Bir başka grup da aynı noktaya yakın mesafede yürüyüş parkuru kenarındaki sandalyeyi yaktı.Madde bağımlılarının parkı mesken haline getirmesi, bölge halkını korkuyor. Özellikle akşam saatlerinde vatandaşlar parkın önünden geçmekten bile korkuyor. Polise yapılan ihbarlar da çare olmuyor. Madde bağımlıları, polisler gelince kayıplara karışıyor. Bayındır Mahallesi sakinleri parklarının yakılmasına sert tepki göstererek yapılanların eşkıyalıktan olduğunu söyledi.Bölge sakinleri yanmış bankların değiştirilmesi taleplerini Muratpaşa Belediyesi'ne de bildirdi. Ancak belediye külleri bile temizlemedi. Vatandaşlar, "Madde bağımlıları parkı tanınmaz hale getirdi. Geceleri bu alan uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline geliyor. Belediye ise yanmış bankları bile değiştirmemekte direniyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.