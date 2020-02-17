Tour Of Antalya vites büyüttü

Antalya Valiliği öncülüğünde üçüncü kez düzenlenecek olan Tour of Antalya, 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Yarışların bu yılki teması ise Antalya'nın Doğal Güzellikleri olacak.İlk iki yılında Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen organizasyon, 2020 yılında ise ilk kez 2.1 kategorisinde olacak.Tour of Antalya'ya ilk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak. World Tour Takımı Israel Start-Up Nation olurken, Belçika'dan 3 ve İtalya'dan iki Pro-Kıta Takımı turnuvada pedal çevirecek. Ayrıca kıta takımlarının yanı sıra Rusya ve Ukrayna milli takımları da yarışlarda ter dökecek.Organizasyonun etap dağılımı da açıklandı.21 Şubat'ta 165 kilometrelik Kemer-Antalya, 22 Şubat'ta 101 kilometrelik Aspendos-Termessos ile 23 Şubat'ta 136 kilometrelik Side- Antalya etapları ile yarışlar devam edecek.

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