Tour Of Antalya vites büyüttü

Antalya Valiliği öncülüğünde üçüncü kez düzenlenecek olan Tour of Antalya, 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından ve AKRA Hotels ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışa 2020 yılında 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak.
Yarışların bu yılki teması ise Antalya'nın Doğal Güzellikleri olacak.
ÖNEMİ ARTTI
İlk iki yılında Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen organizasyon, 2020 yılında ise ilk kez 2.1 kategorisinde olacak. Bu sayede Tour of Antalya powered by AKRA 2020'ye önceki yıllara göre daha da önemli takımlar katılacak.
Tour of Antalya'ya ilk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak. World Tour Takımı Israel Start-Up Nation olurken, Belçika'dan 3 ve İtalya'dan iki Pro-Kıta Takımı turnuvada pedal çevirecek. Ayrıca kıta takımlarının yanı sıra Rusya ve Ukrayna milli takımları da yarışlarda ter dökecek.
ŞEHRİN GÜZELLİĞİ
Organizasyonun etap dağılımı da açıklandı. Buna göre ilk etap 20 Şubat'ta 149 kilometrelik Antalya şehir etabı olacak.
21 Şubat'ta 165 kilometrelik Kemer-Antalya, 22 Şubat'ta 101 kilometrelik Aspendos-Termessos ile 23 Şubat'ta 136 kilometrelik Side- Antalya etapları ile yarışlar devam edecek.