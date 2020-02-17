Turizmde hedef 17.5 milyon

ProfesyonelOtel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) toplantısı Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde yapıldı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca güzel bir kış sezonu geçirildiğini belirterek, Antalya için 17.5 milyon turist hedefine odaklandıklarını söyledi. Bu hedefler doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Atmaca, "Ocak ayının verileri gayet iyi, hem Türkiye hem Antalya'ya gelen turist sayısında artış var. En çok turist Rusya ve Almanya'dan. Erken rezervasyonlar devam ediyor" diye konuştu.Yemeğin konuğu ise ekonomist Murat Sağman oldu. Sağman, "Türk ekonomisi için turizm sektörü çok önemli. Sonuçta gelir girişi var. Cari açığa olumlu yansıyor. Gelen turist burada harcama yapıyor. Onun için turizmin önü açılmalı. Şu anda turizmin başında çok önemli bir bakan var. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy büyük bir şans. Sonuçta bu sektörden geliyor. Çok iyi şeyler oluyor ve olacağını da düşünüyorum. Bence turizm Türkiye için çok büyük bir gelecek. Kişi sayısında bir sorun yok. Burada kişi başı geliri artırmak için profili artırmak lazım. Biraz daha fiyatları artırmak lazım diye düşünüyorum" dedi. Program sonunda POYD Başkanı Atmaca, geleneksel toplantıya bu ayın konuğu olarak katılan ekonomist Murat Sağman'a plaket verdi.

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