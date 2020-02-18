İstifa et Bay Böcek

Bir aya yakın süredir gündemden düşmeyen Antalya Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Projesi'nde son noktayı eski Başkanı Menderes Türel koydu. AK Parti İl Başkanlığı'nda 'Konyaaltı Gerçekleri' isimli bir basın toplantısı düzenleyen Türel, CHP'li Başkan Muhittin Böcek'in sahil işletme ihalesi iptali ile sahilde kullanılan yapı malzemeleri hakkında yaptığı açıklamalara sert cevaplar verdi. Böcek'in halka yalan söylediğini ve bu nedenle istifa etmesi gerektiğini söyledi.CHP'li Böcek'in bir yıla yaktın süredir hiçbir hizmet yapmadığını ve bunun utancından uydurma şeylerle halkın karşısına çıktığını anlatan Türel, "Yapılanların, yapılmayanların hesabı halk tarafından sorulacaktır. Geçmiş dönemi iftiralarla karalamaya çalışmaları kamuoyunun dikkatini çekerek beceriksizliklerini örtmektir" dedi. Böcek'in 20 yıllık belediye başkanlığı döneminde sahil ve Boğaçayı'na bir tek çivi çakmadığını belirten Türel, "Bizim projelerimizle halk nezdinde zor duruma düşmüş, kıskançlığı ve hasetliğinden iftiralarla yön değiştirmeye çalışmaktadır" diye konuştu. Türel, proje başladığında da sahili insanlara kapatılacağı dedikodusu yapıldığını hatırlatarak, "Sahilde bir günde on binlerce hafta sonu ise yüz binlerce vatandaşımız ücretsiz olarak sunduğumuz hizmetlerin keyfini sürüyor. Bu zihniyet iş yapmaz, hizmet üretmez" ifadelerini kullandı.İhalenin canlı yayında ve kameralar önünde şeffaf gerçekleştirildiği ve bu ihalenin karartılmaya çalışıldığını vurgulayan Türel şunları söyledi: Turizm il müdürlüğü belgeli Antalya'da 14 firmanın Türkiye'de ise 100'e yakın firmanın katılabileceği ihaleyi yaftalamaya çalıştılar. İhale herkese açıktır. Tüm bu gelişmelerden sonra ihaleye tek firmanın katılmasının hukuksuzluk gibi gösterdiler. Biz mevduat dışı hiçbir iş yapmadık. Böcek, Konyaaltı Belediye başkanıyken sadece tek firmanın katıldığı birçok ihaleye imza attı. Adrese teslim yalanlarıyla bir yere varamayanlar bu seferde kamu zararı yalanına sarıldılar."Konyaaltı sahilindeki toplam alanın 1 milyon 100 bin metre kare alanı kapsadığını, ticari alanın ise 8 bin metre kare olduğunu anlatan Türel şu görüşlere yer verdi: Konyaaltı Kent Meydanı'nı Böcek yapmadı mı? 3 bin metre kare ticari alan var. Bu güne kadar Konyaaltı Belediyesi yılda sadece 100 bin lira kira alıyor. Dükkan başı aylık kira 676 lira. Bu sene sahil projesinden Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına girecek para 15 milyon lira. 3 bin metre kareden alından 100 bin liramı kamu zararıdır yoksa 8 bin metre kareden alınan 15 milyon mu? Böcek bugüne kadar yaptığı parkların güvenlik, bakım ve peyzaj bakım masraflarını belediye kasasından karşıladı. Otoparklar ücretsizdi biz gidince ücretli yaptılar. Belediye halka hizmet etmek için vardır. Bu hizmetlerin halka sunulması herhalde Böcek'e ağır geldi."Konyaaltı ihalesinin tüm yönleriyle birçok müfettiş ve bilirkişi tarafından incelendiğini belirten Türel, "ATSO'dan alınan rapor doğrultusunda sahildeki işletmelerin güncel rayiç kiralama bedelleri uygun bulundu. Bu rapor kamu zararı diye uyduranların kulağına küpe olsun. Kimse Sayıştay kamu zararı tespit etmiştir diye atıfta bulunmasın. İncelemeler sonucunda gerçeklerin ortaya çıkacağını biliyorum" dedi. İftiraların hep muhatabının suratında patlayacağını vurgulayan Menderes Türel, "Tüm gerçekleri bildiği halde basın toplantısı yaparak bile bile halka yalan söylediği için Böcek istifa etmelidir. Böylesine açık yalanlarla halkı kandırdığı ve açık düştüğü için istifaya davet ediyorum. Ha eğer 'ben şovumu yaptığım malzemelerin Antepe tarafından ne kadara alındığını bilmiyordum, bunu kontrol etmedim' diyorsa, bu daha büyük bir ayıptır. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanlığının Böcek'e 10 gömlek değil 100 gömlek fazla geldiğinin ispatıdır" dedi. Sahil projesinde yapım ihalesini belediye şirketi ANTEPE AŞ'nin kazandığını hatırlatan Türel, "Biri baba, biri oğul. Antepe bu projede zarar etmemiştir ama ciddi bir karı da olmamıştır. Bütün bu hesapların kesin kabulünü Muhittin Böcek yönetimi yaptı" diye konuştu.MENDERES Türel Böcek'in fahiş fiyat iddialarına ise faturalarıyla cevap verdi. Böcek'in basın toplantısında en çok polemik konusu olan beton dubanın iddia edildiği gibi bin 50 liraya alınmadığını açıklayan Türel, 229 lira ödendiğini gösteren faturayı gösterdi. Türel, beton dubanın güncel fiyatının da Böcek'in söylediği gibi 53 lira değil, nakliye ve montaj hariç 200 lira oluğunu açıkladı. Türel ayrıca yine 30 bin 160 liraya alındığı iddia edilen oyun elemanlarının 8 bin 977 liraya, 80 bin 240 lira olduğu iddia edilen arı figürlerinin 10 bin liraya ve fiyatının 12 bin 272 lira olduğu iddia edilen oturma elemanının 8 bin 240 liraya alındığını açıkladı ve yine faturaları gösterdi.BASIN toplantısına Milletvekili Mustafa Köse, Kemal Çelik, Atay Uslu'nun yanı sıra MKYK üyeleri Gökçen Özdoğan Enç, Ayşe Güliz Yılman Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'de katıldı. İl Başkanı Taş, "Konyaaltı Sahilinde 100 bin metrekareden fazla yapılmış olan çok güzel bir tesis var. Bunun üzerine sadece yüzde 3'lük bir kısmı ihaleye verilen yeri eleştirmek siyasi etik kurallarına sığmaz. Bu ahlaksızlıktır. Yaptığımız bu hizmeti acımasızca, aşağılık iftiralar atarak bizleri yıpratmaya çalışan Böcek'i kınıyorum" dedi. Köse ise "Konyaaltı sahili bizim hep övündüğümüz bir yer. Keşke o dönem bu projeyi engellemeye çalışanlar, bu proje halkın hizmetine sunulduktan sonra bir teşekkür etmeyi becerselerdi" şeklinde konuştu. Çelik de "Sıkıntıya girince geçmişi kötülersiniz. Antalya'ya ihmal edilecek bir yer değil. Herkes işini yapsın" dedi. Enç ise 11 aydır Böcek'in tek icraatının odadaki Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafını indirmek olduğunu anlattı.BÖCEK yönetimindeki beş senelik süreçte, yalan ve iftiralarla halkın dikkati başka yöne çekilerek, yapılamayan hizmetler unutturmaya çalışacağını dile getiren Türel, "Biz hep birlikte bu filmi Akaydın döneminde de görmüştük. Şimdi sahne dekor aynı sadece oyuncular değişmiş. Bu filmin sonu 2014'de nasıl bitmişse 2024'te de aynı şekilde bitecektir" dedi.MENDERES Türel Böcek'in fahiş fiyat iddialarına ise faturalarıyla cevap verdi. Böcek'in basın toplantısında en çok polemik konusu olan beton dubanın iddia edildiği gibi bin 50 liraya alınmadığını açıklayan Türel, 229 lira ödendiğini gösteren faturayı gösterdi. Türel, beton dubanın güncel fiyatının da Böcek'in söylediği gibi 53 lira değil, nakliye ve montaj hariç 200 lira oluğunu açıkladı. Türel ayrıca yine 30 bin 160 liraya alındığı iddia edilen oyun elemanlarının 8 bin 977 liraya, 80 bin 240 lira olduğu iddia edilen arı figürlerinin 10 bin liraya ve fiyatının 12 bin 272 lira olduğu iddia edilen oturma elemanının 8 bin 240 liraya alındığını açıkladı ve yine faturaları gösterdi.

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