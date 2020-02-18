Milliyetçilere ‘İYİ’ gelmedi

İYİ Parti'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, istifasının ardından ilk kez konuştu. Parti içinde Türk milliyetçileri dışlandığını belirten Çokal, "Parti içinde Türk milliyetçileri ve Ülkücüler ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılıyor. Söylemlerle eylemler birbirini tutmuyor. Milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden oldu" ifadesini kullandı.Çokal, yaptığı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in kendisi hakkında 'parti teşkilatlarıyla ters düştüğü' yönünde açıklamada bulunduğunu belirterek, gerçekte ise kendisinin teşkilatı ve yol arkadaşlarını il başkanına karşı savunduğunu vurguladı. Çokal, bazı ilçe başkanlarının haksız bir şekilde görevden alındıklarını öne sürdü. Çokal, "Tüzük dışı uygulamaları, görev değişikliklerini dayatarak hiyerarşik nezaketi yok sayan, şeffaflık ilkesini ihlal eden bir siyasi partide, parti bilinci ve aidiyetinin bir anlamı olamaz" diye konuştu. Çokal zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak İYİ Parti'den ve tüm görevlerinden istifa etmenin daha doğru bir karar olduğuna inandığının altını çizdi.Tuba Vural Çokal, "Türk milliyetçiliği fikri de bu tarz antidemokratik uygulamalarla ihya olamaz" diye ekledi. Çokal partisinin Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ve Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç'in gece yarısı görevlerinden alınması sonrası istifa etmişti. Çokal'ın ardından İyi Parti Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı da partiden istifa etmişti.

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