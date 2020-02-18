Sobadan zehirlenen çift öldü

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA, sabah işe gitmeyen Mesut Kelleci'ye (50) ulaşamayınca merak eden yakınları, yedek anahtarla girdikleri evde Mesut Kelleci ve eşi Gülşen Kelleci'nin (44) cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.Olay, Burdur merkeze bağlı Konak Mahallesi Uğuz Sokak Çıkmazı'ndaki Uluçay Apartmanı'nda meydana geldi. Oto sanayisinde boyacılık yapan Mesut Kelleci'yi merak eden iş arkadaşları, Kelleci'ye ulaşamayınca damadı Bekir Erken'e ulaştı. Yanındaki yedek anahtarla kapıyı açan damat Erken, evin salonunda Mesut ve eşi Gülşen Kelleci'yi hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.