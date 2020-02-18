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Sobadan zehirlenen çift öldü

Mesut ve çifti sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Damatları çifti evin salonunda cansız halde buldu

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Sobadan zehirlenen çift öldü
BURDUR'DA, sabah işe gitmeyen Mesut Kelleci'ye (50) ulaşamayınca merak eden yakınları, yedek anahtarla girdikleri evde Mesut Kelleci ve eşi Gülşen Kelleci'nin (44) cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

DAMADI BULDU
Olay, Burdur merkeze bağlı Konak Mahallesi Uğuz Sokak Çıkmazı'ndaki Uluçay Apartmanı'nda meydana geldi. Oto sanayisinde boyacılık yapan Mesut Kelleci'yi merak eden iş arkadaşları, Kelleci'ye ulaşamayınca damadı Bekir Erken'e ulaştı. Yanındaki yedek anahtarla kapıyı açan damat Erken, evin salonunda Mesut ve eşi Gülşen Kelleci'yi hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Sobadan zehirlenen çift öldü
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