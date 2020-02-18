Ters Ev’e yeni konsept

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ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesindeki turistik bölgesi Kundu'da bulunan Ters Ev'de 2020 yaz sezonu için konsept yenileniyor. Ev eşyaları, mutfak ve banyolarının ters monte edilmesi ve fotoğraf karelerinde, gezenlerin tavanda yürüme görüntüsüyle ilgi gören Ters Ev, 2-20 Mart'ta yenilenme nedeniyle kapalı olacak. 2019 yılında 15 binin üzerinde yerliyabancı tatilcinin ziyaret ettiği Ters Ev'de, yeni konseptle aksiyon meraklılarına farklı bakış açısı sunulması hedefleniyor.MERKEZIN kurucusu Kaan Karahan, Ters Ev'in tüm odaları ve iç dekorasyonunun değiştirileceğini açıkladı. Ziyaretçilerin Ters Ev'e ilgisini sıcak tutmanın tek yolunun dekorasyon yenilemek olduğunu, bunu da yılda 3 kez tekrarladıklarını anlatan Kaan Karahan, "Ters Ev'e gerek ailesi gerek arkadaşlarıyla gelen ziyaretçilerimiz eşsiz bir fotoğraf deneyimi yaşıyor. Bir defa gelenin tekrar gelmesini sağlamak için dekorasyonumuzu sık sık yenilememiz gerekiyor. 2019 yılı içinde 3 kez dekor yeniledim" dedi.