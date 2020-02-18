Yeni kalp yeni hayat

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli olan 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Ganimet Akan, taburcu oldu. Operasyon 24 Ocak'ta gerçekleşmişti. Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı ve Prof. Dr. Ozan Erbasan tarafında Konya'da beyin ölümü gerçekleşen Ö.T.'nin (47) ailesi tarafından bağışlanan kalbi Ganimet Akan'a nakledildi.Sağlığına yeniden kavuşan Ganimet Akan, 4 yıl sonra yüzünün yeniden güldüğünü söyledi. Rabiasu (6) Zehra İffet (4) isimli iki kız annesi olduğunu belirten Akan, "Yeni kalbimle kendimi çok iyi hissediyorum. Yaşadığım mucize ötesi bir durum. Kalbim değişti. Kuş gibiyim, yeni kalbimle uçabilirim" dedi.PROF. Dr. Ömer Bayezid, Türkiye her 100 kalp hastasından ancak 8'ine kalp nakli yapılabildiğini söyledi. Organ bağışının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bayezid, "Bir insanın böbreği çalışmasa yıllarca diyalize girerek hayatını devam ettirebiliyor. Bir yakınından böbrek alabiliyor. Ancak kalbinde sıkıntı olan birini kalp naklinden başka yaşama şansı yok. Bu nedenle organ bağışının önemini toplumumuza çok iyi anlatmalıyız" diye konuştu.KALP sorunlarının bugün 4 yaşında olan Zeharifet'in doğumuna 15 gün kala ortaya çıktığını anlatan Ganimet Akan, "O günden buyana kalp bekliyorduk. Umutlarım bittiği anda müjdeli haber geldi. Daha önce düz yolda 10 adım atamazken şimdi tempolu yürüyerek evime gidiyorum. Eve gidince ilk işim kızlarıma doyasıya sarımlık onları koklamak olacak" diye konuştu.

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