Akrep’te yüzler gülüyor

TA Antalyaspor, haftalar sonra sahasında 3 puan hasretine son verdi. 7 maç aradan sonra 3 puanla tanışan kırmızı- beyazlı camia sevinmenin özlemini giderdi.İkinci yarının ilk maçında Göztepe'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 3 golle geçti. Kırmızı-beyazlılar, ligin 20. haftasında evinde Konyaspor ile 0-0, 21. haftada da deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Rakiplerinin kazanmasıyla düşme hattına gerileyen Antalyaspor, Kasımpaşa galibiyetiyle hem moralini düzeltti hem de düşme hattının iki basamak üzerine çıktı.Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, maçı 3 golle kazanmanın çok güzel olduğunu söyledi. Tuna,diye konuştu. Antalyaspor'da ikinci maçına çıkan Lukas Podolski ise, "90 dakikayı domine ettik. İlk yarıda çok açık pozisyonlarımız oldu. İkinci yarı daha iyi pozisyonlar bulduk. Bu maçı hak ettik" dedi. Türkiye'de 3. yılı olduğunu söyleyen Alman yıldız,diye konuştu.Jahovic ise, galibiyeti başkan Ali Şafak Öztürk'e hediye ettiklerini söyledi. Jahoviç, "3 hafta önce aldığım darbeden dolayı sakatlık geçirdim. Daha uzun sürecekti ama doktorların sayesinde döndüm. Golle döndüm ama önemli olan kazanmaktı.ifadelerini kullandı.

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