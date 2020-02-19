Akrep’te yüzler gülüyor

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TA Antalyaspor, haftalar sonra sahasında 3 puan hasretine son verdi. 7 maç aradan sonra 3 puanla tanışan kırmızı- beyazlı camia sevinmenin özlemini giderdi. Sezonun 22. haftasında sahasında önceki akşam Kasımpaşa'yı Sinan (2) ve Jahovic'in golleriyle 3-1 yenip puanını 22'ye yükselten Antalya 14. sıraya çıkarak rahat bir nefes aldı.
İkinci yarının ilk maçında Göztepe'ye sahasında 3-0 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor'u 3 golle geçti. Kırmızı-beyazlılar, ligin 20. haftasında evinde Konyaspor ile 0-0, 21. haftada da deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Rakiplerinin kazanmasıyla düşme hattına gerileyen Antalyaspor, Kasımpaşa galibiyetiyle hem moralini düzeltti hem de düşme hattının iki basamak üzerine çıktı.
İYİ TAKIM OLMALIYIZ
Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna, maçı 3 golle kazanmanın çok güzel olduğunu söyledi. Tuna, "İç sahada 8 maç sonra kazanmak baskıyı hissettirdi. İkinci yarıda Hakan'ın oyuna girmesiyle topa daha çok sahip olduk. En önemlisi de golü bulduk. En az gol atan takımlardan biriyiz. Son haftalara kadar devam edecek bir mücadele var. 2 haftada 6 puan kaybettiğinizde de matematik olarak her türlü umudu ve mücadeleyi sürdürmeniz gerekiyor. Biz alt taraftaki takımların üstünde olmak istiyoruz. Alttaki takımlar arasında en iyi takım olmak istiyoruz"
diye konuştu. Antalyaspor'da ikinci maçına çıkan Lukas Podolski ise, "90 dakikayı domine ettik. İlk yarıda çok açık pozisyonlarımız oldu. İkinci yarı daha iyi pozisyonlar bulduk. Bu maçı hak ettik" dedi. Türkiye'de 3. yılı olduğunu söyleyen Alman yıldız, "Almanya'da çok Türk arkadaşım var. Burayla iyi bir bağım var. Artık önüme bakmam lazım"
diye konuştu.
JAHOVIC: DÖNDÜM!
Jahovic ise, galibiyeti başkan Ali Şafak Öztürk'e hediye ettiklerini söyledi. Jahoviç, "3 hafta önce aldığım darbeden dolayı sakatlık geçirdim. Daha uzun sürecekti ama doktorların sayesinde döndüm. Golle döndüm ama önemli olan kazanmaktı. Başkanımızın doğum günüydü. Galibiyetle ona hediye sunabildik. İnşallah seri yakalarız"
ifadelerini kullandı.