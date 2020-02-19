Alkollü sürücü fena yakalandı

BURDUR NAMAZ VAKİTLERİ

Burdur'dakırmızı ışık ihlali yapıp, polisten kaçarken ekip aracıyla park halindeki bir kamyonete çarpan alkollü minibüs sürücüsü Mustafa A.İ.'nin (44) ehliyetine 2040 yılına kadar el konuldu. Mustafa A.İ.'nin 6'ncı kez alkollü olarak yakalandığı belirtildi. Olay Köprübaşı kavşağında yaşandı. 15 DY 432 plakalı minibüsüyle kırmızı ışık ihlali yapan Mustafa A.İ., trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak, yoluna devam etti.Özgür Mahallesi Cümbüşlü Caddesi'nde durdurulan Mustafa A.İ., alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yeniden kaçmaya çalışan Mustafa A.İ., aracıyla trafik ekip otosunun dikiz aynasına çarparak kırdı. Aynı mahallede, park halindeki kamyonete, ardından kaldırıma çarpan Mustafa A.İ., yaya olarak kaçmaya çalışırken mahalle bekçileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Mustafa A.İ.'nin, Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol muayenesinde 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine altıncı kez alkollü araç kullanmaktan 2040 yılına kadar el konuldu ve 13 bin 127 lira idari para cezası uygulandı.