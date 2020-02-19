Polis ablalar görev başında

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Mehmet Kemal Dedeman İlköğretim Okulu'nda okul çıkış ve girişlerinde bin öğrencinin güvenli olarak yolun karşısına geçmesini iki kadın trafik polisi sağlıyor. 'Dur' ve 'Geç' tabelaları ile trafiği yönlendiren trafik polisleri Meltem Özkalan ile Hilal Can öğrencilerin ve velilerin can ve mal güvenliğini sağlıyor. Trafik polislerinin bu özverili çalışması okul idaresi, öğretmenler ve öğrenci velilerinin takdiri kazanmış durumda.Yolun bir şeridinde trafiği görevli polis memuru 'Dur' tabelası ile durduruyor. Bu sırada çoğunluğu yaşı küçük minik öğrenciler ve veliler yolun karşısına geçiyor. Aynı görevi yolun karşı şeridinde bir diğer polis gerçekleştiriyor. Bu çalışma sırasında sürücülerin hafiyen kurala uyması için iki trafik kadın polisi canla başla çalışıyor. Artık çocuklarını gözleri arkada kalmadan evde beklediklerini belirten veliler, "Şimdi bu korkumuz ortadan kalktı" dedi.