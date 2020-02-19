Yarın bu yollar kapalı

ANTALYA'DA yarın başlayacak Tour of Antalya powered by AKRA ile AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum
kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. Antalya'da 4 boyunca bisiklet festivali yaşanmasını sağlayacak iki organizasyonun ilki yarın gerçekleştirilecek. Kaleiçi Yat Limanı Varyant Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Tarık Akıltopu Caddesi, Falez Köprülü Kavşağı, Yüzüncü Yıl Bulvarı, Antalyaspor Alt Geçidi Dumlupınar Bulvarı, Gazi Bulvarı, Mersin-Antalya Yolu, Kardeşkentler Caddesi, Kemer Ağzı Köyü Yolu, Milli Egemenlik Caddesi, Mevlana Caddesi, Aksu Kaymakamlığı, Atatürk Caddesi, Perge Antik Kenti, Isparta Yolu, Kuzey Çevreyolu, Termessos Milli Parkı kavşağı, Düzlerçamı, Batı Çevreyolu, Tıp Fakültesi kavşağı, Migros kavşağı, 100. Yıl Bulvarı, Falez Köprülü kavşağı saat 10.00 ile 16.35 arasında sporcuların geçişi sırasında yollar kademeli olarak trafiğe kapatılacak.