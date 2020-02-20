Geleceğin bilim insanları yetişiyor

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki 31 okulda bilişim sınıfı açan Kepez Belediyesi, robotlara ve bilgisayar yazılımına ilgi duyan çocuklar için de 'Robotik Kodlama Atölyesi'ni açtı. Esentepe Mahallesi'ndeki Amir Ateş Semt Konağı'nda 8 Haziran 2018'de hizmete açılan robotik kodlama atölyesi, 7 yaş üzeri çocukları bilişim teknolojisi eğitimiyle buluşturdu.Antalya'da yerel yönetim alanında bir ilk olan Kepez Belediyesi Robotik Kodlama Atölyesi, bugüne kadar 3 bin 150 ilkokul ve ortaokul öğrencisine bilişim eğitimi verdi. Haftanın 6 günü, 9 saat ders verilen atölyeden, bir okul 2 ders saati yararlanabiliyor. Eğitimlerin ücretsiz verildiği merkezde, profesyonel kodlama eğitimi alan öğretmenler eşliğinde öğrenciler, robot, web sayfası yapmayı ve bilgisayar yazılımını öğreniyor, öğrendiklerini de bilim şöleninde sergileme imkânı buluyor, yarışlarda başarıya imza atıyor.