Teleferik dünyaları taşıyor

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, 37 yıl önce projelendirilen ve 2017'de yapımı tamamlanan teleferiği 2.5 yılda yaklaşık 3 milyon kişi kullandı. Geçen yıl 1 milyon 50 bin misafirin taşındığı teleferikle ilçeyi ziyaret eden her 4 turistten 1'i, Alanya Kalesi'ne çıktı. İlk olarak 40 yıl önce belediye meclisinde gündeme gelen ancak çeşitli gerekçelerle yapılamayan teleferik projesi 11 Ekim 2017 tarihinde tamamlanmıştı.Damlataş Plajı'ndan 1'inci derece arkeolojik sit olan Alanya Kalesi'ne uzanan 850 metrelik hattan oluşan teleferik, 9 milyon euroya mal oldu. İlçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş Plajı'ndan yaklaşık 300 rakımdaki Alanya Kalesi'nin içerisinde bulunan Ehmedek bölgesine çıkışı sağlayan teleferik 17 kabinle hizmet veriyor. Gidiş- dönüş normal bilet fiyatı 28 TL olarak işlem görürken, öğrenciler, 65 yaş üstü kişi ile engellilerden 17 TL ücret alınıyor.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turistlerin teleferik sayesinde ilçeyi kuş bakışı izlemesinin ilginç bir tatil deneyimi ve Alanya tanıtımı olduğunu açıkladı. 4 milyon turistin 1 milyonunun kaleye çıktığını hatırlatan Yücel, "Biz Alanya'ya gelen turistin en az yarısını kaleye çıkarmak istiyoruz. Alanya'daki tüm ziyaretçilerimizi güzelim teleferikten, Alanya Kalesi'ni görmelerini istiyoruz" dedi. Alanya Teleferik A.Ş. Genel Müdürü Muhtar Kurt ise "Haziran, temmuz ve ağustos dediğimiz yoğun aylarda günlük 5 bin kişi teleferiği kullanıyor. Tüm dünyadan talep var. İlk sırada Rus turistler var" diye konuştu.

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