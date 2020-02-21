Akrepler’de 3 puan hesabı

SÜPER Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.Antalyaspor'da Sinan Gümüş, 4 maçta attığı 3 golle takımına yaptığı katkı ile dikkat çeken oyuncu oldu. Genoa'dan gelen Sinan, kısa sürede formayı kaptı. Gümüş, gösterdiği performansla da herkesin takdirini topladı. Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Sinan, takımına 3 gol ile katkı sağladı. Sinan Gümüş, deplasmanda karşılaşacakları Yeni Malatyaspor karşısında da takımının en büyük kozu olacak. Antalyaspor camiasında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kasımpaşa maçı için taraftarlara yaptığı çağrının ardından bir başka çağrı ile yanı saatte kendisini canlı yayında televizyonda izlemeye çağırması dikkat çekti. Böcek'in sosyal medya hesabında 19.20'de yaptığı paylaşım ile 19.34'te sms atarak iki ayrı davette bulunmasına tepki gösteren taraftarlar,dedi.

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