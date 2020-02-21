Fetih coşkusu başlıyor

ANTALYA'NIN fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. 1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kutlama programı hakkında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında bilgi verildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dolu dolu bir fetih programı hazırlandığını açıkladı. Kutlamaların bu yılki sloganının '813 Yıldır Evimiz Akdeniz' olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen şehir Antalya'dır. Anadolu'daki Türklerin denizle buluştukları ilk nokta Antalya Limanı'dır ve Akdeniz 813 yıldır bizim evimizdir ve böyle kalacaktır. Bu sloganı herkes ezberlemeli ve söylerken tüyleri diken diken olmalıdır" dedi.Bir şehrin fethinin 813'üncü yılını kutlamanın şehirde yaşayan, nefes alan herkesi heyecanlandırması gerektiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, "1 Mart'ta Runatolia koşusuna herkesi spor ayakkabıları ve eşofmanlarıyla bekliyoruz. Aynı gün Konyaaltı Sahil Park'ta fetih yürüyüşü, mehter, folklor gösterilerinin yanı sıra Akdeniz sahillerindeki çelik kanatlarımız Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisi olacak" diye konuştu.Fetih kutlamaları Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen Antalya'nın Tarihi Sakinleri isimli fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, AÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, Turset Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu katıldı.

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