Pati’ye sevgi duvarı

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde özel bir anaokulunun öğrencileri, sahibinin öldürülmekle tehdit edildiğini söylediği köpeğe sahip çıktı. Sosyal medyada ses getiren olaya göre Olympos'ta bir hayvanseverin köpeği, aralarında husumet olan komşusu tarafından zehirlenmekle tehdit edildi. Köpeğin öldürülmesinden korkan hayvan sahibi sosyal medya aracılığı ile köpeği sahiplendirmek istedi.Sosyal medyadaki ilanı gören Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu öğretmen ve idarecileri hayvan sahibi ile iletişime geçerek okullarında bakılmak üzere köpeği sahiplendiler. Aşı ve sağlık kontrolleri yaptırılan köpek anaokulundaki yeni yuvasına kavuştu. Okul içerisinde öğrencilerle yapılan bir anket ile köpeğin ismi 'Pati' oldu.